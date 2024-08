Mercato americano prosegue positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

energia

McDonald's

Intel

Walt Disney

Amgen

Apple

Boeing

Moderna

DexCom

Illumina

Intel

AMD

Starbucks

CDW

KLA-Tencor

Micron Technology

(Teleborsa) -, in vista dell'appuntamento di, dove la Fed dovrebbe confermare l'intenzione di procedere con un taglio die tassi a settembre. I dati di oggi delhanno confermato i segnali di rallentamento dell'economia a stelle e strisce.Al momento, ilsta mettendo a segno un +0,47%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 5.584 punti. In frazionale progresso il(+0,51%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,56%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,90%),(+0,82%) e(+0,71%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,28%),(+2,44%),(+1,60%) e(+1,36%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -1%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,58%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,45%),(+3,43%),(+2,82%) e(+2,44%).Da segnalare la buona performance di(+2,6%), dopo l'annuncio dell'acquisizione di ZT SystemsLe più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.scende dell'1,59%.Tentenna, che cede l'1,46%.