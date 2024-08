Generali, Francesco Bardelli: "Collaborazione pubblico-privato pilastro del futuro del sistema sanitario del nostro Paese"

(Teleborsa) -: per poter rispondere in modo accessibile ed efficace alla domanda crescente di salute, il welfare pubblico necessita di essere completato in un'ottica di complementarità dal welfare privato, con il supporto di enti privati, fondi, casse, assicurazioni e aziende". Lo ha dettoChief H&W and Connected Business Development Officer di Generali Italia e CEO di Generali Welion al Meeting di Rimini."La collaborazione tra pubblico e privato rappresenta, dunque,: il settore privato è infatti in grado di contribuire all'innovazione dei modelli di servizio in diverse aree del welfare, dalla sanità all'assistenza. Come Generali, abbiamo l'ambizione di essere Partner di Vita delle persone in ogni momento rilevante ed è per questo che seguiamo e supportiamo i nostri clienti rispondendo all'evoluzione dei loro bisogni di cura e salute,