Wall Street in leggero calo in attesa dei verbali della Fed

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,15% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 5.597 punti. In frazionale calo il(-0,24%); sulla parità l'(-0,11%).Gli investitori attendono le indicazioni in arrivo nei prossimi giorni, come i(mercoledì) e ila Jackson Hole (venerdì) per avere indicazioni sul percorso di allentamento monetario che dovrebbe partire a settembre.In buona evidenza nell'S&P 500 il. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -2,65%.Al top tra i(+1,18%),(+1,18%),(+1,14%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,20%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,46%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45%.Tra i(+7,14%),(+6,91%),(+3,53%) e(+2,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,56%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,11%.