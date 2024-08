Wall Street prosegue a piccoli passi in attesa Minutes Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Dopo una piccola accelerazione nel pomeriggio,, in vista della pubblicazione delle. I verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della banca centrale USA, infatti, potranno offrire qualche conforto agli operatori, in cerca di conferme sulla possibilità di uno o più tagli dei tassi quest'anno.Frattanto, la revisione dei, uscita nel pomeriggio, ha confermato unae dunque un. Un elemento positivo che conferma la possibilità di un taglio a settembre.Ilsi attesta sui valori della vigilia a 40.861 punti, mentre l'procede a piccoli passi arrivando a 5.613 punti. Guadagni frazionali per il(+0,32%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,14%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,01%),(+0,91%) e(+0,89%).del Dow Jones,(+1,53%),(+1,24%),(+1,19%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,41%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,61%),(+3,20%),(+2,99%) e(+2,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,04%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%.Tentenna, che cede l'1,35%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,14%.