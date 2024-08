Milano prudente assieme agli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. L'andamento tentennante die mercati asiatici e la, in vista dell'avvio del simposio dioggi, condizionano anche i mercati del Vecchio Continente, in attesa anche dei dati preliminari delin Eurozona e USA.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,114. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 71,79 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%.resta vicino alla parità(+0,16%), giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,22%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,25%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.322 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 35.475 punti, sui livelli della vigilia.Consolida i livelli della vigilia il(-0,11%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(-0,04%).Tra lea grande capitalizzazione, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,91%.Composta, che cresce di un modesto +0,8%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,79%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,74%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,03%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,92%.del FTSE MidCap,(+1,43%),(+1,36%),(+1,36%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%.Tentenna, che cede lo 0,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.