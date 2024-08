Swiss Re conferma outlook dopo utile semestrale di 2,1 miliardi di dollari

Swiss Re

(Teleborsa) -, colosso svizzero dell'assicurazione e della riassicurazione, ha registrato undi 996 milioni di dollari neldel 2024, con un utile netto di 2,1 miliardi di dollari e un return on equity (ROE) del 20,1% per la. La performance finanziaria è stata supportata da forti contributi da parte di tutte le Business Unit e Swiss Re ha confermato i suoi obiettivi per l'intero anno."La performance di Swiss Re nella prima metà del 2024 riflette la nostra attenzione nel fornire risultati costanti - ha commentato il- Continuiamo ad aumentare la resilienza complessiva dell'azienda attraverso unalla sottoscrizione di nuovi affari, pur rimanendo al passo con le tendenze delle perdite nei nostri portafogli in vigore".per il gruppo sono ammontati a 22,5 miliardi di dollari. Il risultato del servizio assicurativo, che riflette la redditività dell'attività di sottoscrizione, è stato di 2,9 miliardi di dollari."Dopo un forte inizio nella prima metà di quest'anno,, tra cui un utile netto di gruppo di oltre 3,6 miliardi di dollari - ha aggiunto Berger - In un contesto macroeconomico e geopolitico difficile, continuiamo a concentrarci su una sottoscrizione disciplinata per mantenere e, ove possibile, migliorare la resilienza dei nostri portafogli per consentire la consegna di risultati coerenti".