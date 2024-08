(Teleborsa) - Alil Commissario Europeo Paolo Gentiloni ha sottolineato l'importanza cruciale del PNRR per il futuro dell'Italia, avvertendo che la burocrazia non deve ostacolarne l'attuazione. Nel frattempo, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,, ha toccatoDurante un incontro sull', Pichetto Fratin ha affermato che la "più grande miniera di minerali critici" dell'Italia è rappresentata daievidenziando l'importanza del riciclo nel contesto della transizione ecologica. A margine dell'evento, ha incontrato il ministro dell'Agricoltura dell'Uganda,, per consolidare una collaborazione volta a sostenere la t, con un focus su pratiche virtuose nella gestione dei rifiuti e nell'economia circolare.Pichetto Fratin ha espresso la necessità die di ridurre il numero dei gestori idrici in Italia. Nonostante le difficoltà, ha ribadito l'importanza di unaper affrontare le sfide future.Sul fronte energetico, il ministro ha sottolineato che, per soddisfare la crescente domanda di energia prevista entro il 2050, l'Italia dovrà esplorare tutte le soluzioni disponibili, dalle rinnovabili al nucleare. "Nel 2023 abbiamo acquistato", ha ricordato, evidenziando la necessità di investire nella ricerca e produzione nucleare per garantire la sicurezza energetica del Paese.Anche l'amministratore delegato diè intervenuto al Meeting, illustrando l'importanza dell'Palermo ha evidenziato che, lanciando l'allarme sull'che necessitano di ingenti investimenti. Non sono mancate proposte per rivedere le tariffe idriche e, che attualmente ammontano al 41% rispetto alla media europea del 26%.