Mercati europei in rialzo con grande fiducia sui tagli dei tassi

(Teleborsa) -, dopo che un discorso del più influente banchiere centrale del mondo ha confermato che gli. "È giunto il momento che la politica (monetaria, ndr) si adegui. La direzione di marcia è chiara e i tempi e il ritmo dei tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo, dalle prospettive in evoluzione e dall'equilibrio dei rischi", ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole.I listini azionari stavano comunque già beneficiando delgrazie alla frenata della crescita dei salari e dopo i segnali favorevoli emersi dai verbali della riunione del Consiglio direttivo.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,118. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.511,4 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,37%.In discesa lo, che retrocede a quota +136 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,57%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,68%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,62%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,91%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 35.806 punti. Positivo il(+0,96%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+0,9%).di Piazza Affari,avanza del 2,78%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,51%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,46%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,43%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,22%.Tra i(+3,42%),(+2,59%),(+2,36%) e(+2,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,54%.