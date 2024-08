Debole Tokyo tra tensioni geopolitiche e tassi

Tokyo

(Teleborsa) - Avvio di settimana debole per la borsa diche chiude sotto la parità, mentre su muovono contrastate le altre piazze asiatiche che termineranno più tardi le rispettive sedute.Gli investitori guardano all’evoluzione delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e ai tassi di interesse dopo che il, parlando in occasione del simposio a Jackson Hole, in Wyoming, ha detto che "è arrivato il momento di apportare aggiustamenti alla politica monetaria”.L'indice giapponesescende con uno scarto percentuale dello 0,74%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, incolore(+0,04%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.In moderato rialzo(+0,71%); in lieve ribasso(-0,32%).Leggermente positivo(+0,65%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso(+0,66%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 25 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,11%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,11%.Il rendimento dell'scambia 0,89%, mentre il rendimento per ilè pari 2,16%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 3,7%; preced. -4,2%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,7%).