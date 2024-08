Milano tiene la posizione. Europa incolore

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Tenaris

ERG

ENI

Recordati

Unipol

BPER

STMicroelectronics

Tinexta

The Italian Sea Group

Reply

Ariston Holding

Ferretti

Maire Tecnimont

Danieli

Buzzi

(Teleborsa) -, orfane di Londra che è rimasta chiusa per festività. Sul mercato USA, prevale lamentre si attendono i conti died i dati sull'in settimana.Il dato dell', pubblicato in mattinata, ha confermato la debolezza dell'economia tedesca, contribuendo ad esercitare pressioni sui mercato di Eurolandia.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,41%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.515 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,85%.Invariato lo, che si posiziona a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,59%.piatta, che tiene la parità, poco mossa anche, che segna un quasi nulla di fatto.Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 35.785 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,24%; sulla parità il(0%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 2,10%, sui rumors che parlano di una cordata pronta ad acquistare la quota di Vivendi.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,26%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,18%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,95%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,07%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,73%),(+2,02%),(+1,95%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,11%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,94%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,69%.Tra i dati09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,2%)10:00: Indice IFO (atteso 86 punti; preced. 87 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 4%; preced. -6,9%)08:00: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%).