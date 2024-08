OPAS su Unieuro, pubblicato il documento di offerta

Unieuro

(Teleborsa) - Partirà il 2 settembre e si concluderà il 25 ottobre l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da Fnac Darty SA e RUBY Equity Investment avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dinon ancora detenute dagli Offerenti che, facendo seguito al comunicato stampa del 23 agosto 2024 relativo all'approvazione da parte di Consob del documento di Offerta, rendono nota l'avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta., concordato con Borsa Italiana avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 2 settembre 2024 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) del 25 ottobre 2024, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione in conformità con la normativa vigente.Gli Offerenti riconosceranno un corrispettivo per ciascuna Azione Unieuro portata in adesione all'Offerta pari a Euro 9,00 e 0,1 azioni Fnac Darty di nuova emissione quotate sull'Euronext Paris, che sarà corrisposto il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, ossia il 1 novembre 2024, salvo proroghe del periodo di adesione.In caso di riapertura dei termini, il pagamento del corrispettivo per le azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di riapertura dei termini avverra' il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di riapertura dei termini, ossia il 15 novembre 2024 (salvo proroghe del periodo di adesione).L'Offerta è subordinata all'avveramento (o alla rinuncia da parte degli Offerenti) di ciascuna delle condizioni sospensive indicate nel Documento di Offerta.