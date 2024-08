Tokyo in stand-by. Cina negativa con nuovi dazi su auto elettriche

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - I mercatio asiatici scontano questa mattina la cautela di Wall Street e un atteggiamento più prudente in relazione al prossimo taglio dei tassi della Fed ed all'uscita di una serie di dati macroeconomici importanti in USA. Prudenza anche in vista dei risultati di Nvidia che potrebbero condizionare l'andamento dei tech e di tutto il mercato USA.Nessuna variazione significativa per il listino di(+0,36%), con ilche si attesta sui valori della vigilia. Fanno peggio le borse cinesi comeche perde l'1,02%,sulla scia dell'annuncio di dati sulle auto elettriche da parte dle Canada, che si aggiungono a quelli imposti da USA e UE.Pressoché invariata(-0,04%); in frazionale calo(-0,23%).Sui livelli della vigilia(+0,07%); come pure, consolida i livelli della vigilia(-0,19%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,23%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,06%.Il rendimento dell'tratta 0,89%, mentre il rendimento delè pari 2,17%.