Borse europee in rally con PIL USA. Piazza Affari in pole

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

STMicroelectronics

Interpump

Ferrari

Telecom Italia

Hera

Inwit

Italgas

Juventus

Technoprobe

D'Amico

Technogym

Ferretti

IREN

CIR

Acea

(Teleborsa) -, che nel pomeriggio hanno tratto vantaggio dall'e da una serie diIl listino statunitense prosegue in rialzo, con l'che segna un incremento dello 0,81%.è stato rivisto al rialzo al 3% dal 2,8% precedente, mentre l'inflazione si conferma su un trend discendente. In frenata ancheI dati hanno rafforzato l'aspettativa di imminenti tagli dei tassi da parte della BCE e Fed.Lieve calo dell', che scende a quota 1,109. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,81%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,63%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,66%.chiude in buon rialzo, che avanza dello 0,69%, bene anche, che segna un incremento marginale dello 0,43%, in luce, con un ampio progresso dello 0,84%.Piazza Affari risulta la migliore, con ilche ha terminato la giornata in aumento dello 0,92% a 34.192 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,88%. Poco sopra la parità il(+0,47%); sulla stessa tendenza, sale il(+0,88%).di Milano troviamo(+5,49%).Vola(+2,97%), in scia allìottimo andamento dei chip in Europa e USA.Corrono(+2,14%) e(+1,85%).Le più forti vendite si registrano per, che ha terminato le contrattazioni a -1,34%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,09%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,79%.di Milano,(+11,01%), dopo la fortunata campagna acquisti della prossima stagione.In denaro(+2,75%),(+2,48%) e(+2,23%).La peggiore è, che ha archiviato la seduta a -1,95%; dopo i conti del trimestre e l'annuncio del cambio alla Presidenza.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,33%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,32%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,20%.