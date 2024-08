Europa positiva. Occhi su inflazione tedesca e PIL USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un avvio poco mosso, sulla scia dei buoni risultati del colosso tech Nvidia , ma che hanno lasciato l'amaro in bocca agli investitori in merito alle previsioni. Ora si aspetta la reazione del titolo quotato a Wall Street, all'apertura dei mercati americani, mentre si guardae al, in arrivo nelle prossime ore.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.522,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 74,71 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,63%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,61%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,29%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,63%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 34.135 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 36.325 punti.di Milano, troviamo(+3,48%),(+2,23%),(+1,68%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,71%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.del FTSE MidCap,(+7,12%),(+1,55%),(+1,50%) e(+1,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,24%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.Tra i dati09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)11:00: Fiducia imprese (atteso -10,6 punti; preced. -10,4 punti)11:00: Fiducia economia (atteso 95,8 punti; preced. 95,8 punti)11:00: Fiducia consumatori (atteso -13,4 punti; preced. -13 punti).