Piazza Affari conferma la performance migliore in Europa

(Teleborsa) -a metà giornata, dopo che l'inflazione europea ha evidenziato un rallentamento ulteriore ad agosto al 2,2%. Ancheconferma une si conferma in vetta alle principali Borse Europee.nel pomeriggio alcuni, che fornisca una misura più appropriata dell'inflazione USA.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,108. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 76,11 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,64%.performance moderata per, che mostra un rialzo dello 0,21%, ben impostata, che segna un piccolo aumento dello 0,37%, mentreavanza dello 0,49%.Bene la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,64%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.611 punti. In moderato rialzo il(+0,62%); come pure, leggermente positivo il(+0,48%).di Milano, troviamo(+2,55%),(+2,43%),(+1,74%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,66%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,61%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+6,45%),(+3,99%),(+3,87%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.