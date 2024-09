Borsa Tokyo debole insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Chiude all'insegna della debolezza la borsa di, mentre si muovono con cautela le altre principali piazze asiatiche che termineranno la seduta più tardi. I listini asiatici hanno risentito della mancanza del faro di Wall Street, rimasta chiusa ieri per festività. L'attenzione degli investitori resta concentrata sui dati economici chiave, il mercato del lavoro e l'indagine ISM sul settore manifatturiero, in arrivo dagli USA, che potrebbeeo influenzare la decisione della Federal Reserve sul taglio dei tassi di interesse.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,24%, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,13%.Leggermente negativo(-0,46%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso(-0,33%).Pressoché invariato(-0,1%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia(-0,11%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,52%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,15%.Il rendimento dell'tratta 0,93%, mentre il rendimento delè pari 2,15%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:03:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,1 punti; preced. 52,1 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,1%).