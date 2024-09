Borse europee caute. Attesa per dati lavoro USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, mentre l'attenzione degli investitori si sposta sul rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti, previsto per la fine della settimana.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.500,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 74,1 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,69%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,26%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,15%, e composta, che cresce di un modesto +0,21%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.363 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 36.537 punti.di Milano, troviamo(+3,13%),(+0,94%),(+0,80%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,16%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.di Milano,(+1,36%),(+1,18%),(+0,71%) e(+0,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,66%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.Tra ledi maggior peso:15:45: PMI manifatturiero (atteso 48,1 punti; preced. 49,6 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 46,8 punti)03:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,1 punti; preced. 52,1 punti)10:00: PMI composito (atteso 51,2 punti; preced. 50,2 punti)10:00: PMI servizi (atteso 53,3 punti; preced. 51,9 punti).