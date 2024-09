Debole la borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dichiude la seduta sotto la parità, sulla scia dei cali registrati a Wall Street, dopo che l'occupazione nel settore privato statunitense ad agosto ha registrato un rialzo modesto, deludendo le attese degli analisti. C'è attesa per il dato ufficiale di oggi che mostrerà la mappa generale del mercato del lavoro statunitense.L'indice giapponeseregistra uno scarto percentuale dell'1,01%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea,perde l'1,03%,.Pressoché invariato(-0,12%); in discesa(-1,19%).Negativo(-0,91%); poco sopra la parità(+0,25%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,67%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,09%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%.Il rendimento dell'è pari 0,86%, mentre il rendimento delscambia 2,15%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,1%)01:50: Partite correnti (preced. 1.533 Mld ¥)01:50: PIL, trimestrale (preced. -0,5%)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,5%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,8%).