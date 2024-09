Gruppo Ansaldo Energia, Fabbri incontra il presidente azero Ilham Aliyev

(Teleborsa) - A margine dellal', insieme al, ha incontrato ilHanno partecipato all'incontro ancheministro dell'Energia,ministro dell'Economia, l'ambasciatore italiano in Azerbaijan,ambasciatore della repubblica azera in Italia."Questo incontro rafforza il legame esistente tra Ansaldo Energia e il paese azero, dove l'azienda italiana sta lavorando per rinnovare la centrale a ciclo combinato di Mingachevir di Azerenerji, con la fornitura di quattro turbine a gas che la porteranno a essere una delle piu` centrale piu` efficienti del Paese e in grado di assicurare – fa saperein una nota – una riduzione di oltre 2 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. Oltre a questo, l'impegno di Ansaldo Energia nei confronti dell'Azerbaijan comprende il supporto a lungo termine e soprattutto la collaborazione su programmi di formazione avanzata, per supportare lo sviluppo della sicurezza energetica e la transizione del Paese negli anni a venire".Durante l'incontro – si legge nella nota – sono stati trattati i temi relativi al ruolo cruciale dell'Azerbaijan nella quale fornitore di gas naturale all'Europa, le importanti e consolidate relazioni tra l'Azerbaijan e l'Italia, la visione strategica dell'Azerbaijan come attore chiave nella cooperazione energetica internazionale e le strategie legate alla transizione energetica. Nel ribadire il ruolo di supporto e cooperazione nell'ambito energetico,ha confermato la sua partecipazione, insieme ad Azerenerji, allache si terra` a Baku dall'11 al 22 novembre.