Wall Street in frazionale ribasso. Atteso il Job Report

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, dopo che l'occupazione nel settore privato statunitense ad agosto ha registrato un rialzo modesto, deludendo le attese degli analisti. C'è attesa per il dato ufficiale di oggi che mostrerà la mappa generale del mercato del lavoro statunitense.Iltermina con un calo dello 0,54%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,30%, chiudendo a 5.503 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,05%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,11%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,41%) e(+0,52%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,39%),(-1,18%) e(-1,04%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,63%),(+2,41%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,92%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,44%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,42%.Al top tra i, si posizionano(+7,72%),(+4,91%),(+3,26%) e(+2,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,66%.In perdita, che scende del 4,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,56%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Variazione occupati (atteso 164K unità; preced. 114K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,3%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.