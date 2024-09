Mercati europei positivi. Focus su BCE e inflazione USA

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Unicredit

Banca Popolare di Sondrio

Tenaris

Campari

Enel

Technoprobe

Juventus

OVS

Anima Holding

Ferragamo

Intercos

(Teleborsa) -, dopo una settimana pesante, sulla scia di alcuni dati macroeconomici deludenti. Come il rapporto sul mercato del lavoro americano che indica un rallentamento dell'economia a stelle e strisce, la debolezza dell'attività economica in Cina e gli indici PMI in chiaroscuro sull'Eurozona.Questa settimana gli addetti ai lavori guarderanno all'inflazione americana e alla riunione di politica monetaria della BCE che dovrebbe intervenire abbassando i tassi di interesse.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,106. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,52%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +141 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,60%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,48%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,59%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,42%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,63%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 35.603 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,78%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,64%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,44%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,26%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,51%.Tra i(+2,43%),(+2,30%),(+1,90%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,73%, dopo che Barclays ha ridotto il target price.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra lepiù importanti:01:50: Partite correnti (preced. 1.533 Mld ¥)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. -0,6%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,5%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -0,8%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%).