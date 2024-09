AngloGold Ashanti acquisterà Centamin per 2,5 miliardi di dollari

AngloGold Ashanti

(Teleborsa) -, società sudafricana di estrazione dell'oro, ha siglato un, produttore di oro il cui asset di punta è la, che è la più grande e prima miniera d'oro moderna dell'Egitto, nonché una delle più grandi miniere di produzione al mondo. Dall'inizio della produzione nel 2009, Sukari ha prodotto oltre 5,9 milioni di once d'oro.In base ai termini della transazione, gli azionisti di Centamin avranno diritto a ricevere per ogni azione Centamin:. I termini della transazione valutano ciascuna azione Centamin a 163 penny in base al prezzo di chiusura di 28,80 dollari per Azione AngloGold Ashanti e un tasso di cambio di 1 £/$ 1,3080 al 9 settembre 2024. Ciò rappresenta un premio di circa il 36,7% rispetto al prezzo di chiusura di 120 penny per azione Centamin al 9 settembre 2024.Il valore dell'offerta implica che l'azionario di Centamin è valutato a circa 1,9 miliardi di sterline oInoltre, gli azionisti Centamin idonei avranno diritto a ricevere e trattenere ilprovvisorio di 0,0225 dollari per azione Centamin in relazione al periodo di sei mesi conclusosi il 30 giugno 2024.Subito dopo il completamento, si prevede che glie gli azionisti Centamin deterranno circa il 16,4% del capitale azionario emesso ampliato di AngloGold Ashanti, con gli azionisti Centamin che beneficiano di rendimenti in contanti iniziali, insieme all'esposizione al rialzo del settore attraverso la partecipazione continua a un gruppo combinato più ampio e diversificato con un profilo dei mercati dei capitali migliorato e una maggiore liquidità di negoziazione.