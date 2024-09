Giornata positiva per le borse europee. Conto alla rovescia per la BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori concentrata sulla riunione giovedì della BCE. I mercati prezzano già un taglio di 25 punti base. Focus anche sull'inflazione americana, in arrivo domani, e sul primo confronto tra Harris e Trump.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Lieve aumento dell', che sale a 2.516,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 4,78%, scendendo fino a 65,43 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,52%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,96%, scivola, con un netto svantaggio dello 0,78%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,24%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,12%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,07%, terminando la seduta a 35.313 punti.Poco sotto la parità il(-0,43%); come pure, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,47%.Il controvalore degli scambi nella seduta del 10/09/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,31 miliardi di euro, con un incremento di ben 520,7 milioni di euro, pari al 29,03%, rispetto ai precedenti 1,79 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,33 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,49 miliardi.di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,38%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,18%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,73%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,54%.Seduta negativa per, che scende del 4,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,06%.del FTSE MidCap,(+10,99%),(+4,01%),(+2,82%) e(+2,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,52%.scende del 3,13%.Calo deciso per, che segna un -3,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,40%.Tra ledi maggior peso:08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,9%; preced. 2,3%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,2%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 95,5K unità; preced. 102,3K unità)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%).