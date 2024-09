Positiva la borsa di Tokyo insieme al resto del'Asia

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta per la Borsa di, sulla scia del recupero messo a segno da Wall Street. Si muovono al rialzo gli altri listini d'estremo oriente che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, nel giorno in cui la BCE deciderà sul taglio dei tassi. Una seconda riduzione al costo del denaro, dopo quella già decisa a giugno, è ormai scontata dal mercato, ma ma resta da vedere se si muoverà di nuovo sia in ottobre che in dicembre.Restando in tema di politica monetaria, il dato sull’inflazione USA ha spento le speranze di un ampio taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, la prossima settimana.Ilmostra un rialzo del 3,47%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(+0,03%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.In rialzo(+1,28%); sulla stessa linea, balza in alto(+1,74%).Poco sotto la parità(+0,19%); sale(+0,97%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,44%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,04%.Il rendimento dell'è pari 0,87%, mentre il rendimento delscambia 2,07%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0,5%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,8%; preced. -4,2%).