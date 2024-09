USA, Università Michigan: fiducia consumatori settembre attesa in salita

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento laamericani a settembre.Secondo i dati preliminari dell', il sentiment dei consumatori è stimato in salita a 69 punti rispetto ai 67,9 punti del mese di agosto e contro una salita fino a a 68,3 punti stimata dagli analisti.Nello stesso periodo l'indice sullaè salito a 62,9 punti da 61,3 (le attese erano per 61,5 punti), mentre l'indice sulleè cresciuto a 73 punti dai 72,1 precedenti (il consensus era a 71 punti).