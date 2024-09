Borse europee positive alla vigilia della Fed

S&P-500

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono in rialzo mentre gli operatori scommettono per un taglio dei tassi di interesse USA da parte della Federal Reserve di 50 punti base. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,36%.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,112. Lieve calo dell', che scende a 2.567,1 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,72%.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,50%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,38%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,51%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,63% a 33.780 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 35.900 punti.Ilnella seduta del 17/09/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,3 miliardi di euro, con un incremento di ben 319,1 milioni di euro, pari al 16,13%, rispetto ai precedenti 1,98 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,68 miliardi.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,87%.Effervescente, con un progresso del 4,51%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,04%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,73%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,48%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,79%.Tentenna, che cede lo 0,69%.di Milano,(+3,58%),(+3,16%),(+2,84%) e(+2,14%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,11%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,75%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,03%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,8%; preced. -1,2%)11:00: Indice ZEW (atteso 17,1 punti; preced. 19,2 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 1,1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,9%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,9%).