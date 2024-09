Flutter Entertainment acquista l'italiana Snai per 2,3 miliardi di euro

Flutter Entertainment

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore delle scommesse sportive online e iGaming, ha raggiunto un accordo per l', uno dei principali operatori omnichanel in Italia, dalla britannicaper un corrispettivo in denaro sulla base di unL'acquisizione è in linea con la strategia di Flutter di investire per consolidare la propria leadership nei mercati internazionali. Si prevede che la transazionee che avrà un impatto positivo immediato sugli utili per azione.Snai è il, con una quota di mercato del 9,9% nel 20232 e 291.000 giocatori medi mensili (AMP-Average Monthly Players). I ricavi online e l'EBITDA rettificato sono cresciuti a un tasso composto rispettivamente del 26% e del 32% negli ultimi quattro anni fino al 2023. Questi risultati sono supportati da una forte presenza nel canale retail con oltre 2.000 punti vendita, che portano Snai ad essere il secondo operatore di mercato in questo segmento sia nelle scommesse sportive (circa il 19%) che nel gaming (circa il 14%). Nell'esercizio del 2023 Snai ha generato ricavi per 947 milioni di euro (al netto delle imposte sul gioco) e un EBITDA rettificato di 256 milioni di euro, di cui il 50% generato online.Al termine dell'operazione,, con una quota di mercato online pari a circa il 30%, se si considerano le attività italiane esistenti. Un mercato che include anche Sisal (acquistata da Flutter tra il 2021 e il 2022), che ha registrato una crescita dei giocatori medi mensili (AMP-Average Monthly Players) e dei ricavi a un tasso composto rispettivamente del 27% e del 17% tra il secondo trimestre del 2022 e il secondo trimestre del 2024, con un conseguente incremento di 270 punti base della sua quota di mercato online.Si prevede che la transazione possa generareoperative di costo pari ad almeno 70 milioni di euro, oltre a sinergie di ricavi incrementali. Su base post-sinergie, la transazione ha un multiplo altrettanto attraente di quello dell'operazione Sisal, si legge in una nota."Sono lieto di annunciare l'acquisizione di Snai, uno dei principali operatori in Italia, che rappresenta- ha detto Peter Jackson, CEO di Flutter - Questa operazione è interessante sia dal punto di vista strategico che finanziario. Si inserisce infatti perfettamente nella nostra strategia di operazioni M&A a valore aggiunto, e crea al tempo stesso un'opportunità significativa per accelerare la crescita di Snai, fornendole l'accesso ai prodotti leader di mercato di Flutter e alle sue capabilities sia negli Stati Uniti che a livello globale".