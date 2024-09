Positiva la Borsa di Milano, corre TIM risparmio

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Gli investitori attendono la conclusione delle riunioni delle banche centrali in agenda nei prossimi giorni, tra cui Fed, BoE e BoJ oltre che alcuni istituti dei Paesi emergenti. Il focus è senz'altro sulla riunione del FOMC, che dovrà decidere sull'entità della riduzione del tasso d'intesse (25 o 50 punti base).Sul fronte macroeconomico, ina luglio l'indice sull'attività del terziario è stato di 1,4% m/m, in aumento rispetto al dato precedente di -1,2% m/m e al consenso di 0,9% m/m. In, il sentiment degli investitori è sceso più del previsto a settembre, riportando un calo dell'indice della fiducia nell'economia a 3,6 punti dai 19,2 punti di agosto., con leche sono in leggero rialzo (JPMorgan ha ripreso ribadito la raccomandazione Neutral), mentre lesono in netta crescita (Davide Leone and Partners ha annunciato di detenere il 10% dei titoli di risparmio, affermando che l'azienda è sottovalutata specie se si verificheranno gli incassi previsti dal management guidato da Pietro Labriola).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,114. L'è sostanzialmente stabile su 2.579,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 70,26 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +129 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,37%.avanza dello 0,65%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,67%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,64%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,90% sul, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 35.996 punti. In moderato rialzo il(+0,58%); sulla stessa linea, sale il(+0,81%).di Piazza Affari,avanza del 3,46%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,79%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,58%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,03%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%.di Milano,(+3,40%),(+2,58%),(+2,56%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,17%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,69%.scende del 2,03%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,37%.