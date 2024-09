Borse europee negative. A Milano pesanti Campari e Poste

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un +0,07%, nel giorno in cui la Fed taglierà i taglio dei tassi di riferimento, anche se non è chiara l'entità dell'allentamento monetario (il mercato sconta una probabilità di circa il 60% per una riduzione di 50punti base).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,114. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.573,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,68%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +133 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,49%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,60%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,36%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.714 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 35.838 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,04%); in lieve ribasso il(-0,42%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,43%),(+2,12%),(+1,95%) e(+1,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,05% (dopo l'annuncio a sorpresa delle dimissioni del CEO Matteo Fantacchiotti a soli cinque mesi dal suo insediamento). Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,33% (dopo che il governo ha approvato un decreto per la vendita di una quota). Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,78% (dopo l'uscita di Carlo Rivetti dal capitale). Tentenna, che cede l'1,40%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,26%),(+2,09%),(+2,04%) e(+1,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,74%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,19%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,00%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,40%.