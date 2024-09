Chiusura negativa per i listini europei. A Milano pesanti Campari e Poste

Campari

(Teleborsa) -, in una giornata priva di grandi spunti, in attesa di conoscere la decisione sui tassi d’interesse americani che annuncerà, seguita dalla consueta conferenza stampa di Jerome Powell, che fornirà spunti sulla futura politica monetaria.Sul fronte macroeconomico, l'armonizzata nell'ad agosto si è confermata al 2,2% a/a, in calo rispetto al 2,6% di luglio. Il CPI core è rimasto in crescita annuale stabile al 2,8%, con le pressioni sui prezzi nei servizi in lieve aumento.A Piazza Affari hannodi, dopo l'annuncio a sorpresa delle dimissioni del CEO Matteo Fantacchiotti a soli cinque mesi dal suo insediamento, e di, dopo che il governo ha approvato un decreto per la vendita di una quota, prevedendo di mantenere comunque una partecipazione di oltre il 50%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,112. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.569,6 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 70,57 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +127 punti base, con ilche si posiziona al 3,43%.poco mosso, che mostra un -0,08%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un calo dello 0,37%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 35.777 punti. Senza direzione il(-0,04%); poco sotto la parità il(-0,31%).Ilnella seduta del 18/09/2024 è stato pari a 2,38 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,3 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,74 miliardi di azioni, rispetto ai 0,68 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,00%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,93%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,79%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,71%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,48%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,00%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,59%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,82%.Tra i(+3,23%),(+2,10%),(+1,60%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,01%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,72%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,20%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,10%.