Wall Street in rialzo dopo il maxi taglio della Federal Reserve

(Teleborsa) -. Il Federal Open Market Committee ha votato 11 a 1 (Michelle Bowman era a favore di un taglio da 25 punti base) per abbassare il tasso di riferimento di 50 punti base per raggiungere un intervallo obiettivo del 4,75%-5,0%, il primo taglio del tasso in più di quattro anni.Ildelle proiezioni del tasso mostra che il funzionario mediano dovrebbe abbassare i tassi di un punto percentuale entro la fine dell'anno, il che implica. Lo statement aggiunge alcune parole per dire che il comitato è "fortemente impegnato a sostenere la massima occupazione" oltre a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%.I dati pubblicati prima dell'apertura hanno mostrato che inegli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 9,6% ad agosto dopo essere crollati un mese prima. Sempre sul fronte macroeconomico, lenegli Stati Uniti hanno registrato un incremento del 14,2% nell'ultima settimana, mentre i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,15% dal 6,26% della settimana precedente.Per quanto riguarda leha registrato un calo inferiore al previsto nelle vendite trimestrali e ha previsto un graduale miglioramento dei volumi nell'esercizio 2025. Tra glisi è aggiudicata un contratto con la NASA con un valore potenziale massimo di 4,82 miliardi di dollari,ha annunciato che acquisterà Dermavant (unità di) per massimi 1,2 miliardi di dollari.Guardando aidi Wall Street, ilsi attesta a 41.650 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.641 punti. Sulla parità il(+0,15%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,12%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,65%) e(+0,50%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,50%.Al top tra i(+1,87%),(+0,62%),(+0,58%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,75%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,29%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,50%),(+2,13%),(+2,13%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,92%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,80%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,68%.