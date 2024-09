(Teleborsa) - Stabili i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato ad agosto un decremento annuo dello 0,8% come il mese precedente e rispetto al -1% atteso dagli analisti., i prezzi hanno segnato una variazione positiva dello 0,2% come a luglio a fronte della variazione nulla del consensus.