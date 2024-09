Seduta positiva a Tokyo dopo mossa banca centrale

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di, sulla scia della chiusura tonica di Wall Street, il giorno dopo che la Federal Reserve ha deciso un maxi-taglio al costo del denaro. Intanto, stamane la Bha lasciato i tassi invariati allo 0,25%.è tornata a salire e si è portata al +3% ad agosto, rispetto all'anno precedente, segnando il valore più alto da ottobre.L'indice nipponicoguadagna l'1,52%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dello 0,76%.In denaro(+1,09%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+0,84%).Sale(+1,07%); con analoga direzione, in frazionale progresso(+0,27%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,01%.Il rendimento dell'è pari 0,86%, mentre il rendimento delscambia 2,05%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,5 punti).