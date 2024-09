Wall Street incerta dopo il rally post Fed. Ottima Nike con nuovo CEO

FedEx

Nike

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

telecomunicazioni

materiali

beni industriali

sanitario

Nike

Cisco Systems

Apple

IBM

Intel

Dow

Goldman Sachs

Caterpillar

Constellation Energy

CrowdStrike Holdings

Sirius XM Radio

Exelon

ON Semiconductor

Old Dominion Freight Line

Moderna

Globalfoundries

(Teleborsa) -, dopo che ieri gli indici S&P 500 e Dow Jones hanno raggiunto nuovi record dopo ladi tagliare i tassi d'interesse di 50 punti base al 4,75-5% oltre a prevede nuovi interventi espansivi entro la fine dell'anno. I trader ora vedono una probabilità del 59% di undi 25 punti base ae del 41% per una sforbiciata più grande da 50 punti base, secondo il FedWatch Tool del CME.Stamattina, la(BoJ) ha mantenuto i tassi invariati, segnalando, tuttavia, nuovi possibili aumenti nei prossimi mesi. La decisione arriva dopo il rialzo di fine luglio che aveva contribuito ad alimentare la volatilità sugli asset giapponesi in agosto.Sul fronte delleha tagliato le sue previsioni per l'intero anno e ha riportato utili del primo trimestre ben al di sotto delle aspettative di Wall Street. Per quanto riguarda gliha comunicato che l'ex dirigente senior Elliott Hill tornerà in azienda per succedere a John Donahoe come amministratore delegato.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,17% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.704 punti. In frazionale calo il(-0,31%); sulla parità l'(-0,07%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+2,37%) e(+0,42%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,67%),(-0,63%) e(-0,42%).del Dow Jones,(+6,57%),(+1,65%),(+1,25%) e(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,34%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,23%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,02%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.(+18,73%),(+6,44%),(+4,33%) e(+2,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,54%. Sensibili perdite per, in calo del 4,73%. In apnea, che arretra del 4,28%.scende del 3,75%.