Wall Street cauta, bene il Nasdaq con il rialzo di Nvidia

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutareper avere indizi sul percorso di allentamento della politica monetaria. In particolare,continua a considerare l'inflazione "una preoccupazione". Tuttavia, "se i dati dovessero evolvere in un modo che indica un indebolimento materiale del mercato del lavoro,e l'adeguamento della politica monetaria secondo necessità, tenendo conto del nostro mandato in materia di inflazione".Intanto, laha annunciato un ampio pacchetto di stimoli monetari per sostenere l'economia, in un contesto di rallentamento della crescita e pressioni deflazionistiche. Le principali misure includono un taglio di 50pb del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR), con la possibilità di ulteriori riduzioni, e una riduzione di 20pb del tasso repo a sette giorni, portandolo all'1,5%.Per quanto riguarda i dati macroeconomici, è emerso che inegli Stati Uniti sono saliti nel mese di luglio (sia secondo i dati della Federal Housing Finance Agency che di S&P Case-Shiller ). Secondo il sondaggio del Conference Board, ilstatunitensi ha segnato un decremento a settembre.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.146 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,22%, portandosi a 5.731 punti. In frazionale progresso il(+0,56%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,27%),(+0,90%) e(+0,53%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,05%.Tra i(+3,31%),(+2,19%),(+1,92%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,13%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,32%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,10%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,31%),(+4,07%),(+2,47%) e(+2,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,07%. Sensibili perdite per, in calo del 5,06%. Calo deciso per, che segna un -2,65%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,16%.