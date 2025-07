Milano schiva le vendite, crolla NewPrinces dopo operazione Carrefour

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa della riunione della Fed e di nuove importanti indicazioni provenienti dalle. In vista della scadenza del 1° agosto, gli investitori valutano le evoluzioni sul fronte dei negoziati commerciali, soprattutto quelli con l'Unione europea che garantirebbero un equilibrio internazionale dopo gli accordi con Giappone, Gran Bretagna e l'intesa quadro con la Cina.Sul fronte macroeconomico, laa luglio, mentre è peggiorato il sentiment delle imprese dopo due mesi consecutivi di crescita, secondo i dati diffusi stamattina da Istat.Dopo una pausa ampiamente attesa sui tassi di interesse da parte della BCE, la, affermando i) che la crescita economica dell'eurozona potrebbe essere "leggermente migliore" del previsto grazie all'anticipo delle esportazioni in vista degli aumenti tariffari, al rafforzamento dei consumi e degli investimenti privati, all'aumento dei redditi reali e a condizioni di finanziamento più favorevoli, e ii) che, con un'inflazione attualmente al 2% su base annua, l'istituzione è "in una buona posizione per aspettare e vedere"."Mantenere i tassi ai livelli attuali ha senso e il", ha dichiarato stamattina il membro del Consiglio direttivoin un'intervista a Bloomberg, aggiungendo che "nella congiuntura attuale, una politica monetaria ferma è appropriata".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,69%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,38%.Aumenta di poco lo, che si porta a +86 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con ilpari al 3,52%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 43.118 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,55%; pressoché invariato il(-0,08%).di Milano, troviamo(+4,17%),(+3,05%),(+2,15%) e(+2,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,99%. Calo deciso per, che segna un -1,89%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,07%.di Milano,(+6,67%),(+2,01%),(+1,56%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -15,23% (dopo aver sottoscritto con Carrefour un accordo vincolante per rilevare il 100% del capitale sociale di Carrefour Italia, con un enterprise value dell'operazione di circa 1 miliardo di euro). Soffre, che evidenzia una perdita del 3,62%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,85%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,66%.