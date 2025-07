Borse europee caute in attesa degli occupati USA. UniCredit zavorra Milano

UniCredit

(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità, in. La statistica sul mercato del lavoro è considerata uno degli indicatori principali a cui Federal Reserve guarda per le decisioni di politica monetaria. La pubblicazione del dato è prevista per oggi e per venerdì, come accade solitamente, perché domani Wall Street è chiusa per il Giorno dell'Indipendenza (oggi a New York si terrà una sessione di trading breve, con chiusura alle 13:00 ora locale).Sul fronte macroeconomico, l'a giugno 2025 si è rafforzato a 50,5 punti dai 50 della stima preliminare, risultando superiore ai 49,7 del mese precedente. Parallelamente, l'indice PMI composito è salito a 50,6 punti da 50,2 (e rispetto ai 50,2 della stima preliminare)., che stamattina ha pubblicato un supplemento al documento d'offerta per, evidenziando che - alla luce della poca chiarezza circa la portata e l'interpretazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Golden Power - le autorità competenti potrebbero comminare importanti sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni. Intanto, la banca continua a spingere sul dossier Commerzbank e a questo scopo ha inviato lo scorso mese lettere al cancelliere tedesco Friedrich Merz e ad altri due rappresentanti dell'esecutivo di Berlino per sostenere la sua proposta, ha scritto il Suddeutsche Zeitung.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,61%.Invariato lo, che si posiziona a +85 punti base, con il rendimento delche si attesta al 3,41%.senza slancio, che negozia con un +0,08%, composta, che cresce di un modesto +0,41%, eè stabile, riportando un moderato -0,03%.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 42.076 punti. Pressoché invariato il(-0,14%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il(+0,16%).di Milano, troviamo(+1,26%),(+0,99%),(+0,89%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,17%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,39%),(+2,23%),(+2,08%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,20%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,94%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,34%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,05%.