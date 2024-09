Remo Ruffini, partnership con LVMH per rafforzarsi in Moncler

LVMH

Moncler

(Teleborsa) - Ruffini Partecipazioni Holding, la holding di Remo Ruffini, e LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton hanno annunciato che, tramite un veicolo societario di nuova costituzione, ha(il veicolo di investimento controllato da Ruffini Partecipazioni Holding) che detiene una partecipazione diretta in, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan, pari a circa il 15,8%.In base ai termini dell'operazione,attraverso un programma di acquisto di azioni Moncler in un periodo di circa 18 mesi. Il finanziamento di tali acquisti sarà messo a disposizione da LVMH, che aumenterà il suo investimento in Double R fino a un massimo di circa il 22% del capitale.L'annuncio arriva a pochi giorni dall'di Moncler di Grinta, società facente capo alla famiglia di(fondatore di Stone Island, società venduta al gruppo guidato da Remo Ruffini nel 2020).La partnership tra Ruffini Partecipazioni Holding e LVMH, il più grande gruppo del lusso al mondo, "rafforzerà la posizione di Remo Ruffini come maggiore azionista di Moncler", si legge in una nota.futuri del Gruppo e, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, assicurerà il proprio apporto al successo del Gruppo Moncler. Il Gruppo LVMH, in qualità di azionista di minoranza stabile e a lungo termine di Double R, supporterà la realizzazione della visione di Remo Ruffini per il futuro del Gruppo Moncler.Nel contesto dell'operazione, le parti hanno stipulato unche regola il loro rapporto in qualità di azionisti diretti di Double R e di azionisti indiretti di Moncler. La struttura diconferma Remo Ruffini come azionista di controllo di Double R e attribuisce a LVMH, tra l'altro, il diritto di nominare due membri nel Consiglio di Amministrazione di Double R e un membro nel Consiglio di Amministrazione di Moncler."Questa partnership rafforza la posizione di Double R in Moncler e fornisce la stabilità necessaria per realizzare la mia visione per il futuro - ha commentato- Ho sempre ammirato lo spirito imprenditoriale di Bernard Arnault e la sua profonda comprensione del settore del lusso e sono felice che supporti così chiaramente le mie ambizioni di lungo termine per gli straordinari marchi del nostro Gruppo"."Moncler è una delle storie di successo imprenditoriale più significative del settore negli ultimi vent'anni - ha dichiarato- La visione e la leadership di Remo Ruffini sono straordinarie e sono lieto di investire nella sua holding per rafforzare la sua posizione di azionista di riferimento in Moncler e supportare l'indipendenza del Gruppo Moncler"