Le Borse cinesi estendono il rally su nuovi stimoli, crolla Tokyo

(Teleborsa) -, pronto a mettere a segno il mese migliore in quasi un decennio, con gli investitori che festeggiano leper arrestare un rallentamento nell'economia in generale. Oggi spiccano le performance delle società immobiliari, dopo che ieri la banca centrale cinese ha dichiarato che avrebbe chiesto alle banche di abbassare i tassi dei mutui per i prestiti immobiliari esistenti prima del 31 ottobre, come parte di ampie politiche per sostenere il mercato immobiliare in difficoltà.La lettura ufficiale dell'indicedella Cina per settembre è stata di 49,8 punti, migliore del mese precedente (comunque il quinto mese consecutivo di contrazione) e delle stime degli analisti, mentre il PMI manifatturiero del sondaggio Caixin-S&P Global si è assestato a 49,3 punti (in calo e sotto le attese del mercato), segnando il calo più rapido nel settore manifatturiero in 14 mesi.Crolla invece il mercato azionario giapponese, con lanel paese che è stata in netto ribasso nel mese di agosto. Gli investitori si trovano anche a digerire laalle elezioni del Partito Liberal Democratico di venerdì scorso. Succederà a Fumio Kishida come primo ministro del Giappone.Prevalgono le vendite a, con ilche termina la seduta con un calo del 4,80%, mentre, al contrario, in forte aumento, che avanza del 10,16%, e, che sale dell'8,38%.Su di giri(+3,88%); depresso il mercato di(-1,34%). In rosso(-0,98%); leggermente positivo(+0,53%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,40%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,86%, mentre il rendimento per ilè pari 2,19%.