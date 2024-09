RiminiWellness, IEG: dal 29 maggio al 1 giugno l'edizione 2025

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - L'evento manifesto su scala internazionale per la promozione dei sani stili di vita e del benessere in movimentotornerà dal 29 maggio al 1 giugno alla Fiera e sulla Riviera di Rimini. Queste le date della 19esima edizione della manifestazione organizzata da IEGpalcoscenico di innovazione, business e formazione per la community di appassionati, sportivi e professionisti del fitness, benessere e sana alimentazione.Dopo l'edizione record del 2024, che ha portato la manifestazione a chiudere conil raddoppio del numero delle presenze straniere e delegazioni professionali provenienti da 25 Paesi,– fa sapere IEG in una nota – guarda al 2025 con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale e professionale, grazie allo sviluppo di progetti e contenuti mirati a divulgare la cultura del benessere, della salute e della longevità. Una proposta che coinvolge il pubblico consumer, che a RiminiWellness ha l'occasione di scoprire i trend dell'allenamento con le discipline e le competizioni sportive più innovative e di tendenza per lo stare in forma. E allo stesso tempo riunisce tutta la community dei professionisti, grazie alla presenza di aziende e brand di riferimento globale per la produzione e distribuzione di attrezzature fitness, innovazione tecnologica di settore, abbigliamento sportivo, alimentazione e nutrizione.Anche nellaRiminiWellness sarà aggregatore delle principali istituzioni, associazioni di categoria, organizzazioni pubbliche e private, centri di ricerca e istituti universitari, per costituire un polo europeo di formazione, aggiornamento e approfondimento teorico e pratico specialistico per gli operatori e i professionisti del benessere fisico e mentale.Una quattro giorni di sport e salute che si estende daglialla Riviera grazie allo sviluppo dei contenuti fuori fiera organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini . Oltre 240 gli eventi promossi nell'ultima edizione, che hanno portato un territorio ad alta vocazione sportiva e dall'alta capacità ricettiva a essere meta per migliaia di sportivi e appassionati da tutto il mondo. Una città, Rimini, entrata lo scorso agosto nella, iniziativa promossa dall'e che, grazie all'appuntamento di RiminiWellness, diventa sempre più la wellness destination degli amanti del fitness e del benessere, italiani e stranieri.