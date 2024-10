Borse europee in rosso su tensioni Medioriente. Corrono oro e petrolio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si appesantiscono sul finale le principali borse europee sui timori di un'. Anche Wall Street sembra in preda al cattivo umore. Sul fronte macroeconomico,scesa all’1,8%, sotto il 2% per la prima volta da giugno 2021, ha consolidato le attese per un taglio dei tassi a ottobre da parte della. Si guarda ora alle prossime mosse delladopo che ieri il presidenteha detto di prevedere due tagli dei tassi di un quarto di punto percentuale ciascuno quest'anno.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%. L'continua gli scambi a 2.662,2 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,04%. Giornata di(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,22%.Lieve calo dello, che scende a +130 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,35%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,48%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,81%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,04% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 35.923 punti, in calo dell'1,02%.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta dell'1/10/2024 risulta essere stato pari a 3,07 miliardi di euro, in ribasso (-11,46%), rispetto ai precedenti 3,47 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,56 miliardi.di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 2,83%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,7%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,52%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,29%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,65%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,39%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,53%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,40%.di Milano,(+1,64%),(+1,57%),(+1,51%) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,87%.scende del 2,77%.Tra ledi maggior peso:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,7%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 13 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,6 punti; preced. 49,8 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 44,8 punti; preced. 45,8 punti)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,2%).