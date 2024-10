Mercati in leggero rialzo, Milano alla finestra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.Questa mattina Eurostat ha pubblicato le sue stime sull'di settembre indicando un valore del +1,8%, in calo rispetto al 2,2% di agosto e sotto l'obiettivo della BCE. Ancora negative invece le prospettive per l'che resta in contrazione nel mese di settembre, confermando la fase di rallentamento dell'economia europea.Lieve calo dell', che scende a quota 1,109. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,55%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,79% e continua a trattare a 67,63 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +129 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,35%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,37%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,51%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.159 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.336 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Guadagni frazionali per il(+0,35%); come pure, in moderato rialzo il(+0,46%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso dell'1,55%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,27%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,17%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,13%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,00%.Calo deciso per, che segna un -1,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,31%.Tra i(+3,70%),(+2,44%),(+2,09%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,37%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,07%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,02%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.