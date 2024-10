DHH, Intermonte avvia copertura con Buy e TP a 32 euro

Intermonte

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, con una raccomandazione "" e un target price diper azione.Gli analisti scrivono che la strategia di crescita di DHH combina uno sviluppo organico costante con fusioni e acquisizioni strategiche. La crescita organica è guidata da continui investimenti in R&S e innovazione di prodotto, con una crescita annuale di circa il 10%. La sua strategia di M&A si concentra sull'espansione in nuove aree geografiche, sul consolidamento dei mercati esistenti e sugli investimenti in start-up, portando a 20 accordi fino ad oggi. Tra i traguardi più importanti ci sono la fusione inversa con Seeweb, un ex azionista chiave e leader italiano del cloud, che ha rafforzato l'infrastruttura di DHH, e l'acquisizione nel 2022 di Connesi, un fornitore italiano di connettività B2B, che ha migliorato la sua offerta di connettività ad alta velocità. DHH sta ora puntando all'per rafforzare e integrare la sua leadership regionale nell'Europa meridionale (Italia, Svizzera, Croazia, Slovenia, Bulgaria, Serbia).Le stime di Intermonte FY24-26 si basano su un CAGR deidi circa il 10%, interamente organico e coerente con le tendenze storiche, prima del potenziale rialzo da M&A. Ilè previsto superiore al 30%, supportato dalla scalabilità aziendale e dall'assorbimento efficiente dei costi fissi. Con un CapEx limitato, ciò dovrebbe portare a un'elevata conversione(fino al 5% di rendimento nel 2026), trasformando il debito netto indall'anno prossimo in poi, creando così capacità aggiuntiva per future M&A."Apprezziamo il chiaro modello di business di DHH incentrato sulla tecnologia e su un flusso di entrate scalabile e ricorrente, insieme a una forte diversificazione della clientela e a una comprovata esperienza di M&A che potrebbe supportare accordi futuri - si legge nella ricerca - L'azienda mostra un', in particolare nell'intelligenza artificiale, e all'agilità nell'adozione di nuove tecnologie, distinguendosi al contempo per il suo solido modello di business altamente generante liquidità".