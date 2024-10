Prudenza sulle Borse europee con tensioni in Medio Oriente, Milano sotto la parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fanno rifiatare i listini azionari e continuare a salire i prezzi del petrolio. In controtendenza il mercato londinese, che tuttavia registra progressi contenuti, mentre il peggiore è l'IBEX spagnolo.Sul fronte macroeconomico, nell'ad agosto il è rimasto al 6,4% (minimo storico). Nello stesso mese in è sorprendentemente sceso a 6,2% da 6,4% di luglio grazie a un aumento degli occupati pari a +45 mila nell'ambito del lavoro dipendente (gli occupati autonomi sono invece diminuiti).Per quanto riguarda le banche centrali, il vicepresidente della BCE ha affermato che la crescita della zona euro potrebbe essere più debole nel breve periodo rispetto a quanto previsto da Francoforte, ma la ripresa dovrebbe comunque accelerare in seguito.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,23%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,50%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,68%.Balza in alto lo, posizionandosi a +133 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,44%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%,è stabile, riportando un moderato +0,17%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,05%., si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.675 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 35.822 punti. In lieve ribasso il(-0,24%); poco sopra la parità il(+0,21%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 2/10/2024 risulta essere stato pari a 2,26 miliardi di euro, in deciso ribasso (-26,45%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,08 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,56 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,48 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,63%),(+1,98%),(+1,65%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,67%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,43%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,27%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,82%.del FTSE MidCap,(+2,28%),(+1,89%),(+1,65%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,79%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,39%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,21%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.