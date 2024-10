Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che guardano con preoccupazione all’evolversi delle tensioni in Medio Oriente.Sul fronte societario, focus su Pirelli e Brembo dopo che quest'ultima ha annunciato di aver venduto l'intera partecipazione della società dei pneumatici, mentre Marco Tronchetti Provera (MTP)/Camfin sono arrivate a detenere il 25,28% di Pirelli con l'autorizzazione a salire fino al 29,9% del capitale. Osservata speciale è ancora Stellantis dopo i risultati deludenti delle immatricolazioni, in Italia.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,107. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,23%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +132 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,42%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%,è stabile, riportando un moderato +0,14%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,11%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 33.615 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,45%, scambiando a 35.760 punti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,13%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,66%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,32%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,31%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,61%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,27%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,63%),(+2,58%),(+1,50%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,10%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Tra ledi maggior peso:10:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,5%; preced. 6,4%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)14:15: Occupati ADP (atteso 124K unità; preced. 99K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,1 Mln barili; preced. -4,47 Mln barili)10:00: PMI servizi (atteso 50,5 punti; preced. 52,9 punti).