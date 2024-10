Banche, Signorini (Banca d'Italia): riforme regolamentari hanno funzionato bene

(Teleborsa) - Il presidente dell'Ivass,, direttore generale di Banca d'Italia, ha dichiarato che in Italia "si comincia finalmente a vedere qualche segno degli effetti delleintrodotte nel corso degli anni e da ultimo stimolate dal". Nel suo intervento alla 56esima giornata del credito a Roma ha quindi sottolineato che "i successi conseguiti devono indurre a mantenere alta l'attenzione per questi temi. Le riforme funzionano: proprio per questo vanno consolidate e sviluppate"."I fatti recenti offrono qualche motivo per considerazioni positive: ma si deve guardare avanti – ha proseguito – consapevoli deidi cui tener conto e delle sfide da affrontare. I rischi non mancano, né per l'economia reale né per il sistema finanziario: frammentazioni, conflitti e (ricordiamolo) anche eventi climatici di gravità crescente. Laposta dall'impetuoso avanzamento dellaincombe anch'essa tanto sulle imprese quanto sugli intermediari finanziari: ma contiene promesse, non solo minacce"."Dell'insieme delle riforme strutturali fa parte quella, attuata lungo un considerevole arco di tempo, del, che contribuisce alladelle finanze pubbliche italiane nel lungo termine: e quindi alla stabilità dell'ambiente macroeconomico, essenziale a sua volta per la crescita del sistema produttivo"."È altrettanto importante assicurare un'impostazione prudente dellenel medio termine - ha aggiunto il Dg della Banca d'Italia – nello spirito delle nuove regole europee". "Il ritardo italiano, ma anche europeo, nell'adozione della tecnologia, la troppa lentezza della produttività non vanno dimenticati. Il rapporto Draghi è un opportuno richiamo".Secondo Signorini, "sul piano finanziario, ledel- come ho già sostenuto in passato in questa stessa sede - alla prova della doppia crisi degli anni scorsi hanno dimostrato di funzionare bene; occorre procedere con quanto resta da attuare. Alla regolamentazione, essenzialmente, del sistema degli intermediari finanziari non bancari si è cominciato a por mano, ma la strada da percorrere è ancora significativa. Le riforme strutturali, in ogni campo, richiedono perseveranza, intelligenza e capacita' di adattamento. Nel mondo in cui oggi viviamo, perseguirle è sempre più necessario".