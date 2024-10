Centro Nazionale Orientamento a Roma, UniCredit supporta investimenti del Consorzio ELIS

UniCredit.

Unicredit

(Teleborsa) -per la formazione professionale superiore è stato finanziato daIl finanziamento - spiega la nota -, rispetto alle condizioni offerte per questa tipologia di operazioni, riconosciuta alle imprese che si impegnano a migliorare l’ambiente, la società e la buona amministrazione della propria azienda, ossia che ispirano la propria azione ai fattori ESG: Environmental, Social e Governance. I target di sostenibilità scelti dal Consorzio ELIS per il finanziamento del futuro Centro sono stati da una parte la crescita del numero di scuole e di studenti coinvolti nelle iniziative di orientamento e dall’altra la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e dei NEET (Not in Education, Employment, or Training), ovvero quei giovani che non partecipano a programmi di formazione, non lavorano e non cercano un’occupazione."Con questo intervento creditizio - dichiaraRegional Manager Centro di UniCredit - prosegue l'impegno di UniCredit nel sostenere i progetti di realtà del terzo settore che contribuiscono concretamente allo sviluppo sostenibile del territorio. Il finanziamento rientra nell’ultima edizione del programma UniCredit per l’Italia, che prevede, tra le diverse iniziative, un sostegno agli enti del terzo settore, in coerenza con l'impegno del Gruppo UniCredit per uno sviluppo equo e una più ampia inclusione finanziaria, attraverso forme difinanziamento tarate sulle specifiche esigenze degli enti e delle imprese sociali”."Avviamo, con il sostegno di UniCredit,di orientamento che da Roma - spiegaAmministratore Delegato ELIS - si estende a tutto il territorio nazionale attraverso la rete di scuole creata nell’ambito del Progetto “Distretto Italia”. Vogliamo che Villa Fassini diventi spazio di esperienze per studentesse e studenti, per le loro famiglie, per le aziende e per le scuole. È un’ulteriore iniziativa per favorire l’incontro tra mondo della formazione e del lavoro, che i giovani per primi da sempre chiedono".Il Centro Nazionale di Orientamento (CNO)Nato nell’ambito del Progetto “Distretto Italia”, promosso dal Consorzio di aziende ELIS per favorire la scoperta delle professioni più richieste oggi dalle imprese e il conseguente ingresso nel mondo del lavoro, vede la collaborazione con una rete nazionale di scuole pubbliche e paritarie nell’ambito di un Protocollo d’Intesa firmato da ELIS con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.che offra spazi esperienziali per stimolare e motivare studentesse e studenti nella scelta del loro futuro. Spazi dove scoprire le proprie attitudini professionali, conoscere le opportunità offerte dal mondo del lavoro e capire quali siano i percorsi di studio e professionali per realizzare le proprie ambizioni.Nel dettaglio, il nuovo Centro Nazionale Orientamento sarà realizzato a Villa Fassini a Roma. Ospiterà eventi nazionali e internazionali su orientamento e mobilità. Permetterà ai giovani di dialogare con professionisti e mentor di aziende. A genitori, docenti, professori e “operatori in ambito formazione, educazione e orientamento”