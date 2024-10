Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Gli investitori sono inche darà indicazioni sulla tenuta dell'economia americana e sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Sullo sfondo resta la situazione in Medio Oriente che invita alla cautela.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,103. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 74,05 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +131 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,48%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,01%, poco mosso, che mostra un +0,03%, moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,43%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 33.339 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.459 punti.di Milano, troviamo(+4,34%) che ha siglato un accordo con Sanofi per i diritti del farmaco Enjaymo.Bene inoltre(+2,55%),(+1,67%) e(+1,48%).del FTSE MidCap,(+3,77%),(+2,40%),(+1,99%) e(+1,52%).