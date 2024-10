Borse europee deboli, focus su dichiarazioni banchieri centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, i nuovi ordini nel settore manifatturiero in sono crollati del 5,8% mese su mese ad agosto dopo aver registrato un aumento del 3,9% mese su mese nel mese precedente.Per quanto riguarda la politica monetaria, il membro del Consiglio direttivo della BCE ha affermato che la BCE taglierà "molto probabilmente" i tassi di interesse questo mese, poiché "l'equilibrio dei rischi sta cambiando"; "negli ultimi due anni, il nostro rischio principale era di superare il nostro obiettivo del 2%. Ora, dobbiamo anche prestare attenzione al rischio opposto, di non raggiungere il nostro obiettivo a causa di una crescita debole e di una politica monetaria restrittiva per troppo tempo", ha sottolineato in un'intervista.Oggi sono in calendario interventi del capo economista BCE Philipe del membro del consiglio direttivo Piero. Si terrà inoltre una riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, con la partecipazione della presidente BCE ChristineSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,17%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +130 punti base, con ilche si posiziona al 3,53%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,29%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,30%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,30%, scambiando a 35.631 punti. In lieve ribasso il(-0,24%); in frazionale progresso il(+0,28%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 3,58%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,45%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,95%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,83%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,77%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,11%. Tentenna, che cede lo 0,94%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.Tra i(+2,71%),(+1,03%) e(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,11%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,37%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,31%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,17%.