Spazio, Apollo acquista Barnes Group per 3,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha stipulato un, produttore di componenti aerospaziali, in una transazione interamente in contanti che valuta Barnes a un enterprise value di circaL'accordo prevede che gli azionisti di Barnes riceveranno 47,50 dollari per azione in contanti. Il prezzo di acquisto per azione rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura inalterato delle azioni Barnes del 25 giugno 2024 e un premio di circa il 28% rispetto al prezzo medio ponderato per volume delle azioni per i 90 giorni conclusi il 25 giugno 2024."Vediamo opportunità di investire ulteriormente e far crescere le attività di Barnes, che sono, nonché della necessità di componenti e soluzioni ad alte prestazioni per una gamma di mercati finali", ha affermato Antoine Munfakh, Partner di Apollo.Al completamento della transazione, Barnese diventerà una società privata. Barnes continuerà a operare con il nome e il marchio Barnes Group.